2000 كرونة آيسلندية إلى الدولار الغياني

تحويل ISK إلى GYD بسعر الصرف الحقيقي

2000 isk
3019.94 gyd

1.00000 ISK = 1.50997 GYD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى GYD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 GYD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى الدولار الغياني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى GYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار غياني
1 ISK1.50997 GYD
5 ISK7.54985 GYD
10 ISK15.09970 GYD
20 ISK30.19940 GYD
50 ISK75.49850 GYD
100 ISK150.99700 GYD
250 ISK377.49250 GYD
500 ISK754.98500 GYD
1000 ISK1509.97000 GYD
2000 ISK3019.94000 GYD
5000 ISK7549.85000 GYD
10000 ISK15099.70000 GYD
معدلات التحويل دولار غياني / Icelandic Króna
1 GYD0.66226 ISK
5 GYD3.31133 ISK
10 GYD6.62265 ISK
20 GYD13.24530 ISK
50 GYD33.11325 ISK
100 GYD66.22650 ISK
250 GYD165.56625 ISK
500 GYD331.13250 ISK
1000 GYD662.26500 ISK
2000 GYD1324.53000 ISK
5000 GYD3311.32500 ISK
10000 GYD6622.65000 ISK