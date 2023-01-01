كرونة آيسلندية إلى بيزو أوروغواي

تحويل ISK إلى UYU بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٢٧٩٫٣٨ uyu

1.00000 ISK = 0.27938 UYU

متوسط سعر صرف السوق عند 15:37 UTC
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ISK إلى UYU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 UYU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066388.64631.438171.660260.9629518.2971
1GBP1.15311.2294102.2061.658151.914211.1102821.0958
1USD0.937850.813405183.13451.348751.557030.90317.1594
1INR0.01128080.00978420.012028710.01622370.0187290.01086190.206405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى بيزو أوروغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UYU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى UYU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا أيسلندية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / البيزو االأوروجواي
1 ISK0.27938 UYU
5 ISK1.39691 UYU
10 ISK2.79382 UYU
20 ISK5.58764 UYU
50 ISK13.96910 UYU
100 ISK27.93820 UYU
250 ISK69.84550 UYU
500 ISK139.69100 UYU
1000 ISK279.38200 UYU
2000 ISK558.76400 UYU
5000 ISK1396.91000 UYU
10000 ISK2793.82000 UYU
معدلات التحويل البيزو االأوروجواي / Icelandic Króna
1 UYU3.57933 ISK
5 UYU17.89665 ISK
10 UYU35.79330 ISK
20 UYU71.58660 ISK
50 UYU178.96650 ISK
100 UYU357.93300 ISK
250 UYU894.83250 ISK
500 UYU1789.66500 ISK
1000 UYU3579.33000 ISK
2000 UYU7158.66000 ISK
5000 UYU17896.65000 ISK
10000 UYU35793.30000 ISK