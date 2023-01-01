5000 كرونة آيسلندية إلى بيزو أوروغواي

تحويل ISK إلى UYU بسعر الصرف الحقيقي

5000 isk
1438.18 uyu

1.00000 ISK = 0.28764 UYU

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

ISK إلى UYU مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 UYU
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى بيزو أوروغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UYU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى UYU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

ISK إلى USD

ISK إلى EUR

ISK إلى SGD

ISK إلى CAD

ISK إلى AUD

ISK إلى GBP

ISK إلى NZD

ISK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Icelandic Króna / البيزو االأوروجواي
1 ISK0.28764 UYU
5 ISK1.43818 UYU
10 ISK2.87636 UYU
20 ISK5.75272 UYU
50 ISK14.38180 UYU
100 ISK28.76360 UYU
250 ISK71.90900 UYU
500 ISK143.81800 UYU
1000 ISK287.63600 UYU
2000 ISK575.27200 UYU
5000 ISK1438.18000 UYU
10000 ISK2876.36000 UYU
معدلات التحويل البيزو االأوروجواي / Icelandic Króna
1 UYU3.47662 ISK
5 UYU17.38310 ISK
10 UYU34.76620 ISK
20 UYU69.53240 ISK
50 UYU173.83100 ISK
100 UYU347.66200 ISK
250 UYU869.15500 ISK
500 UYU1738.31000 ISK
1000 UYU3476.62000 ISK
2000 UYU6953.24000 ISK
5000 UYU17383.10000 ISK
10000 UYU34766.20000 ISK