كرونة آيسلندية إلى رينغيت ماليزي

تحويل ISK إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٣٤٫٤٣ myr

1.00000 ISK = 0.03443 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 15:33 UTC
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ISK إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 MYR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.0662588.64221.437941.659920.9629518.2987
1GBP1.1533411.2299102.2471.658641.914691.110621.1072
1USD0.937850.813074183.13451.34861.556780.903117.1617
1INR0.01128130.009780230.012028710.01622190.01872610.01086310.206433

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / رينغيت ماليزي
1 ISK0.03443 MYR
5 ISK0.17214 MYR
10 ISK0.34428 MYR
20 ISK0.68856 MYR
50 ISK1.72140 MYR
100 ISK3.44280 MYR
250 ISK8.60700 MYR
500 ISK17.21400 MYR
1000 ISK34.42800 MYR
2000 ISK68.85600 MYR
5000 ISK172.14000 MYR
10000 ISK344.28000 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Icelandic Króna
1 MYR29.04610 ISK
5 MYR145.23050 ISK
10 MYR290.46100 ISK
20 MYR580.92200 ISK
50 MYR1452.30500 ISK
100 MYR2904.61000 ISK
250 MYR7261.52500 ISK
500 MYR14523.05000 ISK
1000 MYR29046.10000 ISK
2000 MYR58092.20000 ISK
5000 MYR145230.50000 ISK
10000 MYR290461.00000 ISK