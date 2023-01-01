كرونة آيسلندية إلى سول بيروفي

تحويل ISK إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
27.48 pen

1.00000 ISK = 0.02748 PEN

متوسط سعر صرف السوق عند 15:34 UTC
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ISK إلى PEN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 PEN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066488.65461.437831.659640.9628518.2978
1GBP1.1532711.22985102.2431.658211.914011.1104321.1024
1USD0.937750.813107183.13451.34831.55630.902917.1585
1INR0.01127970.009780620.012028710.01621830.01872030.01086070.206394

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / Peruvian Nuevo Sol
1 ISK0.02748 PEN
5 ISK0.13738 PEN
10 ISK0.27476 PEN
20 ISK0.54951 PEN
50 ISK1.37379 PEN
100 ISK2.74757 PEN
250 ISK6.86892 PEN
500 ISK13.73785 PEN
1000 ISK27.47570 PEN
2000 ISK54.95140 PEN
5000 ISK137.37850 PEN
10000 ISK274.75700 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / Icelandic Króna
1 PEN36.39580 ISK
5 PEN181.97900 ISK
10 PEN363.95800 ISK
20 PEN727.91600 ISK
50 PEN1819.79000 ISK
100 PEN3639.58000 ISK
250 PEN9098.95000 ISK
500 PEN18197.90000 ISK
1000 PEN36395.80000 ISK
2000 PEN72791.60000 ISK
5000 PEN181979.00000 ISK
10000 PEN363958.00000 ISK