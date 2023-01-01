كرونة آيسلندية إلى دولار ليبيري

تحويل ISK إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
1401.22 lrd

1.00000 ISK = 1.40122 LRD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:32 UTC
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ISK إلى LRD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 LRD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065988.61311.437741.659760.962718.2923
1GBP1.1535411.22955102.2181.658481.914591.1105121.1008
1USD0.93820.813306183.13451.348851.557150.903217.1614
1INR0.0112850.009783010.012028710.01622490.01873050.01086430.206429

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار ليبري
1 ISK1.40122 LRD
5 ISK7.00610 LRD
10 ISK14.01220 LRD
20 ISK28.02440 LRD
50 ISK70.06100 LRD
100 ISK140.12200 LRD
250 ISK350.30500 LRD
500 ISK700.61000 LRD
1000 ISK1401.22000 LRD
2000 ISK2802.44000 LRD
5000 ISK7006.10000 LRD
10000 ISK14012.20000 LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / Icelandic Króna
1 LRD0.71366 ISK
5 LRD3.56832 ISK
10 LRD7.13665 ISK
20 LRD14.27330 ISK
50 LRD35.68325 ISK
100 LRD71.36650 ISK
250 LRD178.41625 ISK
500 LRD356.83250 ISK
1000 LRD713.66500 ISK
2000 LRD1427.33000 ISK
5000 LRD3568.32500 ISK
10000 LRD7136.65000 ISK