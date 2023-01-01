20 كرونة آيسلندية إلى دولار ليبيري

تحويل ISK إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

20 isk
27.55 lrd

1.00000 ISK = 1.37742 LRD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى LRD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 LRD
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1USD10.94391.372251.37161.583780.8220641.7155618.9836
1EUR1.059411.453761.453071.677860.87091.8174620.1112
1SGD0.728730.68787110.9995261.154150.5990631.2501813.8339
1CAD0.7290760.6881971.0004711.15470.5993471.2507713.8405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار ليبري
1 ISK1.37742 LRD
5 ISK6.88710 LRD
10 ISK13.77420 LRD
20 ISK27.54840 LRD
50 ISK68.87100 LRD
100 ISK137.74200 LRD
250 ISK344.35500 LRD
500 ISK688.71000 LRD
1000 ISK1377.42000 LRD
2000 ISK2754.84000 LRD
5000 ISK6887.10000 LRD
10000 ISK13774.20000 LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / Icelandic Króna
1 LRD0.72599 ISK
5 LRD3.62997 ISK
10 LRD7.25995 ISK
20 LRD14.51990 ISK
50 LRD36.29975 ISK
100 LRD72.59950 ISK
250 LRD181.49875 ISK
500 LRD362.99750 ISK
1000 LRD725.99500 ISK
2000 LRD1451.99000 ISK
5000 LRD3629.97500 ISK
10000 LRD7259.95000 ISK