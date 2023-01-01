كرونة آيسلندية إلى بيزو كولومبي

تحويل ISK إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٢٨٬٩٤١٫٢٠ cop

1.00000 ISK = 28.94120 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 15:26 UTC
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ISK إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 COP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866751.066488.65461.437451.659250.962718.3037
1GBP1.1537411.2304102.2891.658521.914421.110721.1186
1USD0.93770.812744183.13451.347951.555940.902717.164
1INR0.01127970.009776250.012028710.01621410.01871590.01085830.206461

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / البيزو الكولومبي
1 ISK28.94120 COP
5 ISK144.70600 COP
10 ISK289.41200 COP
20 ISK578.82400 COP
50 ISK1447.06000 COP
100 ISK2894.12000 COP
250 ISK7235.30000 COP
500 ISK14470.60000 COP
1000 ISK28941.20000 COP
2000 ISK57882.40000 COP
5000 ISK144706.00000 COP
10000 ISK289412.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Icelandic Króna
1 COP0.03455 ISK
5 COP0.17276 ISK
10 COP0.34553 ISK
20 COP0.69106 ISK
50 COP1.72764 ISK
100 COP3.45528 ISK
250 COP8.63820 ISK
500 COP17.27640 ISK
1000 COP34.55280 ISK
2000 COP69.10560 ISK
5000 COP172.76400 ISK
10000 COP345.52800 ISK