20 بيزو كولومبي إلى كرونة آيسلندية

تحويل COP إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

20 cop
0.68 isk

$1.000 COP = kr0.03398 ISK

Mid-market exchange rate at 12:26
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COP إلى ISK مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9151.3730.7831.5161.32457.29218.197
1 EUR1.09211.50.8551.6551.44762.58319.877
1 CAD0.7280.66710.571.1040.96541.72313.252
1 GBP1.2771.1691.75311.9351.69173.15623.235

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Icelandic Króna
1 COP٠٫٠٣٣٩٨ ISK
5 COP٠٫١٦٩٨٨ ISK
10 COP٠٫٣٣٩٧٦ ISK
20 COP٠٫٦٧٩٥٢ ISK
50 COP١٫٦٩٨٨١ ISK
100 COP٣٫٣٩٧٦١ ISK
250 COP٨٫٤٩٤٠٣ ISK
500 COP١٦٫٩٨٨٠٥ ISK
1000 COP٣٣٫٩٧٦١٠ ISK
2000 COP٦٧٫٩٥٢٢٠ ISK
5000 COP١٦٩٫٨٨٠٥٠ ISK
10000 COP٣٣٩٫٧٦١٠٠ ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / البيزو الكولومبي
1 ISK٢٩٫٤٣٢٥٠ COP
5 ISK١٤٧٫١٦٢٥٠ COP
10 ISK٢٩٤٫٣٢٥٠٠ COP
20 ISK٥٨٨٫٦٥٠٠٠ COP
50 ISK١٬٤٧١٫٦٢٥٠٠ COP
100 ISK٢٬٩٤٣٫٢٥٠٠٠ COP
250 ISK٧٬٣٥٨٫١٢٥٠٠ COP
500 ISK١٤٬٧١٦٫٢٥٠٠٠ COP
1000 ISK٢٩٬٤٣٢٫٥٠٠٠٠ COP
2000 ISK٥٨٬٨٦٥٫٠٠٠٠٠ COP
5000 ISK١٤٧٬١٦٢٫٥٠٠٠٠ COP
10000 ISK٢٩٤٬٣٢٥٫٠٠٠٠٠ COP