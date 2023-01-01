10 كرونة آيسلندية إلى بيزو كولومبي

تحويل ISK إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

١٠ isk
٣٠٥٫٤٨ cop

1.00000 ISK = 30.54840 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 COP
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1USD10.94391.372251.37161.583780.8220641.7155618.9836
1EUR1.059411.453761.453071.677860.87091.8174620.1112
1SGD0.728730.68787110.9995261.154150.5990631.2501813.8339
1CAD0.7290760.6881971.0004711.15470.5993471.2507713.8405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

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ISK إلى AUD

ISK إلى GBP

ISK إلى NZD

ISK إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / البيزو الكولومبي
1 ISK30.54840 COP
5 ISK152.74200 COP
10 ISK305.48400 COP
20 ISK610.96800 COP
50 ISK1527.42000 COP
100 ISK3054.84000 COP
250 ISK7637.10000 COP
500 ISK15274.20000 COP
1000 ISK30548.40000 COP
2000 ISK61096.80000 COP
5000 ISK152742.00000 COP
10000 ISK305484.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Icelandic Króna
1 COP0.03273 ISK
5 COP0.16367 ISK
10 COP0.32735 ISK
20 COP0.65470 ISK
50 COP1.63674 ISK
100 COP3.27349 ISK
250 COP8.18372 ISK
500 COP16.36745 ISK
1000 COP32.73490 ISK
2000 COP65.46980 ISK
5000 COP163.67450 ISK
10000 COP327.34900 ISK