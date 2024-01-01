10 بيزو كولومبي إلى كرونة آيسلندية

تحويل COP إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

10 cop
0.34 isk

$1.000 COP = kr0.03398 ISK

Mid-market exchange rate at 12:25
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COP إلى ISK مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9161.3730.7831.5151.32457.29218.196
1 EUR1.09211.50.8551.6551.44762.57719.875
1 CAD0.7280.66710.571.1040.96541.72313.252
1 GBP1.2771.1691.75311.9351.69173.15623.235

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Icelandic Króna
1 COP٠٫٠٣٣٩٨ ISK
5 COP٠٫١٦٩٩٠ ISK
10 COP٠٫٣٣٩٨٠ ISK
20 COP٠٫٦٧٩٥٩ ISK
50 COP١٫٦٩٨٩٩ ISK
100 COP٣٫٣٩٧٩٧ ISK
250 COP٨٫٤٩٤٩٣ ISK
500 COP١٦٫٩٨٩٨٥ ISK
1000 COP٣٣٫٩٧٩٧٠ ISK
2000 COP٦٧٫٩٥٩٤٠ ISK
5000 COP١٦٩٫٨٩٨٥٠ ISK
10000 COP٣٣٩٫٧٩٧٠٠ ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / البيزو الكولومبي
1 ISK٢٩٫٤٢٩٣٠ COP
5 ISK١٤٧٫١٤٦٥٠ COP
10 ISK٢٩٤٫٢٩٣٠٠ COP
20 ISK٥٨٨٫٥٨٦٠٠ COP
50 ISK١٬٤٧١٫٤٦٥٠٠ COP
100 ISK٢٬٩٤٢٫٩٣٠٠٠ COP
250 ISK٧٬٣٥٧٫٣٢٥٠٠ COP
500 ISK١٤٬٧١٤٫٦٥٠٠٠ COP
1000 ISK٢٩٬٤٢٩٫٣٠٠٠٠ COP
2000 ISK٥٨٬٨٥٨٫٦٠٠٠٠ COP
5000 ISK١٤٧٬١٤٦٫٥٠٠٠٠ COP
10000 ISK٢٩٤٬٢٩٣٫٠٠٠٠٠ COP