كرونة آيسلندية إلى بيزو تشيلي

تحويل ISK إلى CLP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٦٬٥٣٩ clp

1.00000 ISK = 6.53946 CLP

متوسط سعر صرف السوق عند 15:27 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

ISK إلى CLP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 CLP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.066388.64631.437431.659480.9625518.2966
1GBP1.1536711.2301102.2641.658241.91441.1104621.1073
1USD0.93780.812942183.13451.348051.55630.902717.159
1INR0.01128080.009778640.012028710.01621530.01872030.01085830.2064

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى بيزو تشيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CLP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى CLP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا أيسلندية

ISK إلى USD

ISK إلى EUR

ISK إلى SGD

ISK إلى CAD

ISK إلى AUD

ISK إلى GBP

ISK إلى NZD

ISK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Icelandic Króna / Chilean Peso
1 ISK6.53946 CLP
5 ISK32.69730 CLP
10 ISK65.39460 CLP
20 ISK130.78920 CLP
50 ISK326.97300 CLP
100 ISK653.94600 CLP
250 ISK1634.86500 CLP
500 ISK3269.73000 CLP
1000 ISK6539.46000 CLP
2000 ISK13078.92000 CLP
5000 ISK32697.30000 CLP
10000 ISK65394.60000 CLP
معدلات التحويل Chilean Peso / Icelandic Króna
1 CLP0.15292 ISK
5 CLP0.76459 ISK
10 CLP1.52918 ISK
20 CLP3.05836 ISK
50 CLP7.64590 ISK
100 CLP15.29180 ISK
250 CLP38.22950 ISK
500 CLP76.45900 ISK
1000 CLP152.91800 ISK
2000 CLP305.83600 ISK
5000 CLP764.59000 ISK
10000 CLP1529.18000 ISK