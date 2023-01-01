كرونة آيسلندية إلى كولون سلفادوري

تحويل ISK إلى SVC بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٦٤٫٢٣ svc

1.00000 ISK = 0.06423 SVC

متوسط سعر صرف السوق عند 15:36 UTC
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ISK إلى SVC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 SVC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0661588.63381.437971.660150.962818.2917
1GBP1.1531411.22925102.1931.657951.914121.1102421.09
1USD0.9380.813504183.13451.348751.557150.9031517.1568
1INR0.01128240.00978540.012028710.01622370.01873050.01086370.206374

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى كولون سلفادوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SVC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى SVC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / كولون سلفادوري
1 ISK0.06423 SVC
5 ISK0.32115 SVC
10 ISK0.64230 SVC
20 ISK1.28459 SVC
50 ISK3.21148 SVC
100 ISK6.42296 SVC
250 ISK16.05740 SVC
500 ISK32.11480 SVC
1000 ISK64.22960 SVC
2000 ISK128.45920 SVC
5000 ISK321.14800 SVC
10000 ISK642.29600 SVC
معدلات التحويل كولون سلفادوري / Icelandic Króna
1 SVC15.56910 ISK
5 SVC77.84550 ISK
10 SVC155.69100 ISK
20 SVC311.38200 ISK
50 SVC778.45500 ISK
100 SVC1556.91000 ISK
250 SVC3892.27500 ISK
500 SVC7784.55000 ISK
1000 SVC15569.10000 ISK
2000 SVC31138.20000 ISK
5000 SVC77845.50000 ISK
10000 SVC155691.00000 ISK