Исландские кроны в сальвадорские колоны

Сконвертируйте ISK в SVC по реальному обменному курсу

1 000 isk
65,39 svc

1.00000 ISK = 0.06539 SVC

Среднерыночный курс в 17:37 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса ISK к SVC

1 мин. назад 1 ISK → 0 SVC
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85941.0732588.96171.454471.670820.956718.5021
1GBP1.163611.24875103.5091.692311.944031.1132221.5276
1USD0.931750.800801182.891.35521.556780.891417.2393
1INR0.01124080.009661010.012064210.01634940.01878130.0107540.207978

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из исландских крон в сальвадорские колоны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и SVC из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в SVC, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for исландская крона

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Исландская крона / Сальвадорский колон
1 ISK0.06539 SVC
5 ISK0.32693 SVC
10 ISK0.65386 SVC
20 ISK1.30771 SVC
50 ISK3.26928 SVC
100 ISK6.53856 SVC
250 ISK16.34640 SVC
500 ISK32.69280 SVC
1000 ISK65.38560 SVC
2000 ISK130.77120 SVC
5000 ISK326.92800 SVC
10000 ISK653.85600 SVC
Обменные курсы Сальвадорский колон / Исландская крона
1 SVC15.29390 ISK
5 SVC76.46950 ISK
10 SVC152.93900 ISK
20 SVC305.87800 ISK
50 SVC764.69500 ISK
100 SVC1529.39000 ISK
250 SVC3823.47500 ISK
500 SVC7646.95000 ISK
1000 SVC15293.90000 ISK
2000 SVC30587.80000 ISK
5000 SVC76469.50000 ISK
10000 SVC152939.00000 ISK