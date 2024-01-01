1 сальвадорский колон в исландские кроны

Сконвертируйте SVC в ISK по реальному обменному курсу

1 svc
15.74 isk

1.00000 SVC = 15.74170 ISK

Среднерыночный курс в 17:22
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Loading

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8536651.075289.3051.450551.649210.93601518.2902
1 GBP1.1714211.25955104.6171.699261.931971.0964721.4262
1 USD0.930050.793934183.0591.34911.533860.8705517.011
1 INR0.01119760.009558680.012039610.01624270.01846710.01048110.204806

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из сальвадорских колонов в исландские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SVC из выпадающего списка для исходной валюты и ISK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SVC в ISK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для сальвадорский колон

SVC в EUR

SVC в USD

SVC в INR

SVC в AUD

SVC в GBP

SVC в SGD

SVC в ZAR

SVC в NZD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Сальвадорский колон / Исландская крона
1 SVC15.74170 ISK
5 SVC78.70850 ISK
10 SVC157.41700 ISK
20 SVC314.83400 ISK
50 SVC787.08500 ISK
100 SVC1574.17000 ISK
250 SVC3935.42500 ISK
500 SVC7870.85000 ISK
1000 SVC15741.70000 ISK
2000 SVC31483.40000 ISK
5000 SVC78708.50000 ISK
10000 SVC157417.00000 ISK
Обменные курсы Исландская крона / Сальвадорский колон
1 ISK0.06353 SVC
5 ISK0.31763 SVC
10 ISK0.63526 SVC
20 ISK1.27051 SVC
50 ISK3.17627 SVC
100 ISK6.35255 SVC
250 ISK15.88138 SVC
500 ISK31.76275 SVC
1000 ISK63.52550 SVC
2000 ISK127.05100 SVC
5000 ISK317.62750 SVC
10000 ISK635.25500 SVC