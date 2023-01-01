Сальвадорские колоны в сингапурские доллары

Сконвертируйте SVC в SGD по реальному обменному курсу

1000 svc
155.47 sgd

1.00000 SVC = 0.15548 SGD

Среднерыночный курс в 8:14 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса SVC к SGD

1 мин. назад 1 SVC → 0 SGD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.861451.074289.08921.456881.674510.958518.5208
1GBP1.1608311.2469103.4121.691111.943731.1126621.4984
1USD0.930950.801989182.93541.356251.558850.892317.2415
1INR0.01122470.009670040.012057610.01635310.01879590.0107590.207891

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из сальвадорских колонов в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SVC из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SVC в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for сальвадорский колон

SVC в EUR

SVC в USD

SVC в INR

SVC в AUD

SVC в GBP

SVC в SGD

SVC в ZAR

SVC в NZD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Сальвадорский колон / Сингапурский доллар
1 SVC0.15548 SGD
5 SVC0.77738 SGD
10 SVC1.55475 SGD
20 SVC3.10950 SGD
50 SVC7.77375 SGD
100 SVC15.54750 SGD
250 SVC38.86875 SGD
500 SVC77.73750 SGD
1000 SVC155.47500 SGD
2000 SVC310.95000 SGD
5000 SVC777.37500 SGD
10000 SVC1554.75000 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Сальвадорский колон
1 SGD6.43191 SVC
5 SGD32.15955 SVC
10 SGD64.31910 SVC
20 SGD128.63820 SVC
50 SGD321.59550 SVC
100 SGD643.19100 SVC
250 SGD1607.97750 SVC
500 SGD3215.95500 SVC
1000 SGD6431.91000 SVC
2000 SGD12863.82000 SVC
5000 SGD32159.55000 SVC
10000 SGD64319.10000 SVC