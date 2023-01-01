Сальвадорские колоны в долларов сша

Сконвертируйте SVC в USD по реальному обменному курсу

1000 svc
114.22 usd

1.00000 SVC = 0.11422 USD

Среднерыночный курс в 3:37 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса SVC к USD

1 мин. назад 1 SVC → 0 USD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.861451.074289.08921.456881.674510.958518.5208
1GBP1.1608311.2469103.4121.691111.943731.1126621.4984
1USD0.930950.801989182.93541.356251.558850.892317.2415
1INR0.01122470.009670040.012057610.01635310.01879590.0107590.207891

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из сальвадорских колонов в долларов сша

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SVC из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SVC в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for сальвадорский колон

SVC в EUR

SVC в USD

SVC в INR

SVC в AUD

SVC в GBP

SVC в SGD

SVC в ZAR

SVC в NZD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Сальвадорский колон / Доллар США
1 SVC0.11422 USD
5 SVC0.57112 USD
10 SVC1.14223 USD
20 SVC2.28446 USD
50 SVC5.71115 USD
100 SVC11.42230 USD
250 SVC28.55575 USD
500 SVC57.11150 USD
1000 SVC114.22300 USD
2000 SVC228.44600 USD
5000 SVC571.11500 USD
10000 SVC1142.23000 USD
Обменные курсы Доллар США / Сальвадорский колон
1 USD8.75480 SVC
5 USD43.77400 SVC
10 USD87.54800 SVC
20 USD175.09600 SVC
50 USD437.74000 SVC
100 USD875.48000 SVC
250 USD2188.70000 SVC
500 USD4377.40000 SVC
1000 USD8754.80000 SVC
2000 USD17509.60000 SVC
5000 USD43774.00000 SVC
10000 USD87548.00000 SVC