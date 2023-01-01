كرونة آيسلندية إلى نغولتروم بوتاني

تحويل ISK إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٦٠٩٫٤٢ btn

1.00000 ISK = 0.60942 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 15:25 UTC
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ISK إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0662588.64221.437151.659020.9625518.3023
1GBP1.153811.2303102.281.658261.914271.1105921.1182
1USD0.93790.81281183.13451.347851.555940.902717.1651
1INR0.01128130.009777050.012028710.01621290.01871590.01085830.206474

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / نغولتروم بوتاني
1 ISK0.60942 BTN
5 ISK3.04710 BTN
10 ISK6.09419 BTN
20 ISK12.18838 BTN
50 ISK30.47095 BTN
100 ISK60.94190 BTN
250 ISK152.35475 BTN
500 ISK304.70950 BTN
1000 ISK609.41900 BTN
2000 ISK1218.83800 BTN
5000 ISK3047.09500 BTN
10000 ISK6094.19000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Icelandic Króna
1 BTN1.64091 ISK
5 BTN8.20455 ISK
10 BTN16.40910 ISK
20 BTN32.81820 ISK
50 BTN82.04550 ISK
100 BTN164.09100 ISK
250 BTN410.22750 ISK
500 BTN820.45500 ISK
1000 BTN1640.91000 ISK
2000 BTN3281.82000 ISK
5000 BTN8204.55000 ISK
10000 BTN16409.10000 ISK