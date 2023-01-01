5000 كرونة آيسلندية إلى نغولتروم بوتاني

تحويل ISK إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

5000 isk
2997.10 btn

1.00000 ISK = 0.59942 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / نغولتروم بوتاني
1 ISK0.59942 BTN
5 ISK2.99710 BTN
10 ISK5.99419 BTN
20 ISK11.98838 BTN
50 ISK29.97095 BTN
100 ISK59.94190 BTN
250 ISK149.85475 BTN
500 ISK299.70950 BTN
1000 ISK599.41900 BTN
2000 ISK1198.83800 BTN
5000 ISK2997.09500 BTN
10000 ISK5994.19000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Icelandic Króna
1 BTN1.66828 ISK
5 BTN8.34140 ISK
10 BTN16.68280 ISK
20 BTN33.36560 ISK
50 BTN83.41400 ISK
100 BTN166.82800 ISK
250 BTN417.07000 ISK
500 BTN834.14000 ISK
1000 BTN1668.28000 ISK
2000 BTN3336.56000 ISK
5000 BTN8341.40000 ISK
10000 BTN16682.80000 ISK