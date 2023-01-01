5 نغولتروم بوتاني إلى كرونة آيسلندية

تحويل BTN إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

٥ btn
٨٫٠١ isk

1.00000 BTN = 1.60193 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 6:24 UTC
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BTN إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85531.078789.24621.464871.665560.95418.397
1GBP1.1691811.26115104.3411.712641.947271.115421.5087
1USD0.927050.792927182.7351.3581.544040.8844517.0548
1INR0.0112050.009583940.012086810.01641390.01866250.01069020.206138

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Icelandic Króna
1 BTN1.60193 ISK
5 BTN8.00965 ISK
10 BTN16.01930 ISK
20 BTN32.03860 ISK
50 BTN80.09650 ISK
100 BTN160.19300 ISK
250 BTN400.48250 ISK
500 BTN800.96500 ISK
1000 BTN1601.93000 ISK
2000 BTN3203.86000 ISK
5000 BTN8009.65000 ISK
10000 BTN16019.30000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / نغولتروم بوتاني
1 ISK0.62425 BTN
5 ISK3.12124 BTN
10 ISK6.24248 BTN
20 ISK12.48496 BTN
50 ISK31.21240 BTN
100 ISK62.42480 BTN
250 ISK156.06200 BTN
500 ISK312.12400 BTN
1000 ISK624.24800 BTN
2000 ISK1248.49600 BTN
5000 ISK3121.24000 BTN
10000 ISK6242.48000 BTN