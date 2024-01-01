İzlanda kronundan Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile ISK → BTN çevirin

1.000 isk
599,05 btn

1.00000 ISK = 0.59905 BTN

06:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853821.0731589.08721.453311.652530.94926518.3308
1 GBP1.1712111.2569104.3411.702161.935481.1117921.4695
1 USD0.93180.795608183.01471.354251.539880.8845517.0813
1 INR0.0112250.009583940.012046110.01631340.01854950.01065530.205762

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İzlanda kronundan Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

ISK → EUR

ISK → SGD

ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Bhutan Ngultrumu
1 ISK0.59905 BTN
5 ISK2.99524 BTN
10 ISK5.99047 BTN
20 ISK11.98094 BTN
50 ISK29.95235 BTN
100 ISK59.90470 BTN
250 ISK149.76175 BTN
500 ISK299.52350 BTN
1000 ISK599.04700 BTN
2000 ISK1198.09400 BTN
5000 ISK2995.23500 BTN
10000 ISK5990.47000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / İzlanda Kronu
1 BTN1.66932 ISK
5 BTN8.34660 ISK
10 BTN16.69320 ISK
20 BTN33.38640 ISK
50 BTN83.46600 ISK
100 BTN166.93200 ISK
250 BTN417.33000 ISK
500 BTN834.66000 ISK
1000 BTN1669.32000 ISK
2000 BTN3338.64000 ISK
5000 BTN8346.60000 ISK
10000 BTN16693.20000 ISK