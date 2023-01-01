كرونة آيسلندية إلى دولار ناميبي

تحويل ISK إلى NAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
138.38 nad

1.00000 ISK = 0.13838 NAD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:33 UTC
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ISK إلى NAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 NAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.0662588.64221.437941.659920.9629518.2987
1GBP1.1533411.2299102.2471.658641.914691.110621.1072
1USD0.937850.813074183.13451.34861.556780.903117.1617
1INR0.01128130.009780230.012028710.01622190.01872610.01086310.206433

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دولار ناميبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى NAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / Namibian Dollar
1 ISK0.13838 NAD
5 ISK0.69190 NAD
10 ISK1.38380 NAD
20 ISK2.76760 NAD
50 ISK6.91900 NAD
100 ISK13.83800 NAD
250 ISK34.59500 NAD
500 ISK69.19000 NAD
1000 ISK138.38000 NAD
2000 ISK276.76000 NAD
5000 ISK691.90000 NAD
10000 ISK1383.80000 NAD
معدلات التحويل Namibian Dollar / Icelandic Króna
1 NAD7.22649 ISK
5 NAD36.13245 ISK
10 NAD72.26490 ISK
20 NAD144.52980 ISK
50 NAD361.32450 ISK
100 NAD722.64900 ISK
250 NAD1806.62250 ISK
500 NAD3613.24500 ISK
1000 NAD7226.49000 ISK
2000 NAD14452.98000 ISK
5000 NAD36132.45000 ISK
10000 NAD72264.90000 ISK