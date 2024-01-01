İzlanda kronundan Namibya dolarına

Reel döviz kuru ile ISK → NAD çevirin

1.000 isk
137,33 nad

1.00000 ISK = 0.13733 NAD

07:06 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854591.0731589.08821.453581.653670.94899518.3299
1 GBP1.1701511.25575104.2471.700911.935051.1104721.4488
1 USD0.931850.796337183.01561.35451.540950.8843517.0805
1 INR0.01122480.009592620.012045910.01631620.01856220.01065280.20575

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İzlanda kronundan Namibya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → NAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

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ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Namibya Doları
1 ISK0.13733 NAD
5 ISK0.68665 NAD
10 ISK1.37330 NAD
20 ISK2.74660 NAD
50 ISK6.86650 NAD
100 ISK13.73300 NAD
250 ISK34.33250 NAD
500 ISK68.66500 NAD
1000 ISK137.33000 NAD
2000 ISK274.66000 NAD
5000 ISK686.65000 NAD
10000 ISK1373.30000 NAD
Çevrim kurları Namibya Doları / İzlanda Kronu
1 NAD7.28175 ISK
5 NAD36.40875 ISK
10 NAD72.81750 ISK
20 NAD145.63500 ISK
50 NAD364.08750 ISK
100 NAD728.17500 ISK
250 NAD1820.43750 ISK
500 NAD3640.87500 ISK
1000 NAD7281.75000 ISK
2000 NAD14563.50000 ISK
5000 NAD36408.75000 ISK
10000 NAD72817.50000 ISK