50 Namibya dolarından İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile NAD → ISK çevirin

50 nad
365.84 isk

1.00000 NAD = 7.31680 ISK

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

NAD → ISK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NAD → 0 ISK
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Namibya dolarından İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NAD → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Namibya doları

NAD → USD

NAD → EUR

NAD → GBP

NAD → INR

NAD → JPY

NAD → RUB

NAD → AUD

NAD → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Namibya Doları / İzlanda Kronu
1 NAD7.31680 ISK
5 NAD36.58400 ISK
10 NAD73.16800 ISK
20 NAD146.33600 ISK
50 NAD365.84000 ISK
100 NAD731.68000 ISK
250 NAD1829.20000 ISK
500 NAD3658.40000 ISK
1000 NAD7316.80000 ISK
2000 NAD14633.60000 ISK
5000 NAD36584.00000 ISK
10000 NAD73168.00000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Namibya Doları
1 ISK0.13667 NAD
5 ISK0.68336 NAD
10 ISK1.36672 NAD
20 ISK2.73344 NAD
50 ISK6.83360 NAD
100 ISK13.66720 NAD
250 ISK34.16800 NAD
500 ISK68.33600 NAD
1000 ISK136.67200 NAD
2000 ISK273.34400 NAD
5000 ISK683.36000 NAD
10000 ISK1366.72000 NAD