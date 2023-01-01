كرونة آيسلندية إلى فورنت مجري

تحويل ISK إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
2669 huf

1.00000 ISK = 2.66921 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 15:30 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

ISK إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 HUF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866851.066288.6381.437931.660230.9624518.3
1GBP1.153611.2297102.231.658431.914821.1102821.1063
1USD0.93790.813206183.13451.348651.557150.902917.1638
1INR0.01128180.009781820.012028710.01622250.01873050.01086070.206458

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا أيسلندية

ISK إلى USD

ISK إلى EUR

ISK إلى SGD

ISK إلى CAD

ISK إلى AUD

ISK إلى GBP

ISK إلى NZD

ISK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Icelandic Króna / Hungarian Forint
1 ISK2.66921 HUF
5 ISK13.34605 HUF
10 ISK26.69210 HUF
20 ISK53.38420 HUF
50 ISK133.46050 HUF
100 ISK266.92100 HUF
250 ISK667.30250 HUF
500 ISK1334.60500 HUF
1000 ISK2669.21000 HUF
2000 ISK5338.42000 HUF
5000 ISK13346.05000 HUF
10000 ISK26692.10000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Icelandic Króna
2000 HUF749.28600 ISK
5000 HUF1873.21500 ISK
10000 HUF3746.43000 ISK
15000 HUF5619.64500 ISK
20000 HUF7492.86000 ISK
30000 HUF11239.29000 ISK
40000 HUF14985.72000 ISK
50000 HUF18732.15000 ISK
60000 HUF22478.58000 ISK
100000 HUF37464.30000 ISK
150000 HUF56196.45000 ISK
200000 HUF74928.60000 ISK