كرونة آيسلندية إلى روبية موريشية

تحويل ISK إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
327.56 mur

1.00000 ISK = 0.32756 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 15:32 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

ISK إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 MUR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065988.61311.437741.659760.962718.2923
1GBP1.1535411.22955102.2181.658481.914591.1105121.1008
1USD0.93820.813306183.13451.348851.557150.903217.1614
1INR0.0112850.009783010.012028710.01622490.01873050.01086430.206429

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا أيسلندية

ISK إلى USD

ISK إلى EUR

ISK إلى SGD

ISK إلى CAD

ISK إلى AUD

ISK إلى GBP

ISK إلى NZD

ISK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Icelandic Króna / Mauritian Rupee
1 ISK0.32756 MUR
5 ISK1.63781 MUR
10 ISK3.27562 MUR
20 ISK6.55124 MUR
50 ISK16.37810 MUR
100 ISK32.75620 MUR
250 ISK81.89050 MUR
500 ISK163.78100 MUR
1000 ISK327.56200 MUR
2000 ISK655.12400 MUR
5000 ISK1637.81000 MUR
10000 ISK3275.62000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Icelandic Króna
1 MUR3.05286 ISK
5 MUR15.26430 ISK
10 MUR30.52860 ISK
20 MUR61.05720 ISK
50 MUR152.64300 ISK
100 MUR305.28600 ISK
250 MUR763.21500 ISK
500 MUR1526.43000 ISK
1000 MUR3052.86000 ISK
2000 MUR6105.72000 ISK
5000 MUR15264.30000 ISK
10000 MUR30528.60000 ISK