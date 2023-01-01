5000 كرونة آيسلندية إلى روبية موريشية

تحويل ISK إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

5000 isk
1597.38 mur

1.00000 ISK = 0.31948 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1USD10.94391.372251.37161.583780.8220641.7155618.9836
1EUR1.059411.453761.453071.677860.87091.8174620.1112
1SGD0.728730.68787110.9995261.154150.5990631.2501813.8339
1CAD0.7290760.6881971.0004711.15470.5993471.2507713.8405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Icelandic Króna / Mauritian Rupee
1 ISK0.31948 MUR
5 ISK1.59737 MUR
10 ISK3.19475 MUR
20 ISK6.38950 MUR
50 ISK15.97375 MUR
100 ISK31.94750 MUR
250 ISK79.86875 MUR
500 ISK159.73750 MUR
1000 ISK319.47500 MUR
2000 ISK638.95000 MUR
5000 ISK1597.37500 MUR
10000 ISK3194.75000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Icelandic Króna
1 MUR3.13014 ISK
5 MUR15.65070 ISK
10 MUR31.30140 ISK
20 MUR62.60280 ISK
50 MUR156.50700 ISK
100 MUR313.01400 ISK
250 MUR782.53500 ISK
500 MUR1565.07000 ISK
1000 MUR3130.14000 ISK
2000 MUR6260.28000 ISK
5000 MUR15650.70000 ISK
10000 MUR31301.40000 ISK