20 روبية موريشية إلى كرونة آيسلندية

تحويل MUR إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

20 mur
59.53 isk

1.00000 MUR = 2.97625 ISK

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Icelandic Króna
1 MUR2.97625 ISK
5 MUR14.88125 ISK
10 MUR29.76250 ISK
20 MUR59.52500 ISK
50 MUR148.81250 ISK
100 MUR297.62500 ISK
250 MUR744.06250 ISK
500 MUR1488.12500 ISK
1000 MUR2976.25000 ISK
2000 MUR5952.50000 ISK
5000 MUR14881.25000 ISK
10000 MUR29762.50000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / Mauritian Rupee
1 ISK0.33599 MUR
5 ISK1.67996 MUR
10 ISK3.35993 MUR
20 ISK6.71986 MUR
50 ISK16.79965 MUR
100 ISK33.59930 MUR
250 ISK83.99825 MUR
500 ISK167.99650 MUR
1000 ISK335.99300 MUR
2000 ISK671.98600 MUR
5000 ISK1679.96500 MUR
10000 ISK3359.93000 MUR