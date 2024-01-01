İzlanda kronundan Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile ISK → MUR çevirin

1.000 isk
331,97 mur

1.00000 ISK = 0.33197 MUR

07:06 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854591.0731589.08821.453581.653670.94899518.3299
1 GBP1.1701511.25575104.2471.700911.935051.1104721.4488
1 USD0.931850.796337183.01561.35451.540950.8843517.0805
1 INR0.01122480.009592620.012045910.01631620.01856220.01065280.20575

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İzlanda kronundan Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

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ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Mauritius Rupisi
1 ISK0.33197 MUR
5 ISK1.65987 MUR
10 ISK3.31973 MUR
20 ISK6.63946 MUR
50 ISK16.59865 MUR
100 ISK33.19730 MUR
250 ISK82.99325 MUR
500 ISK165.98650 MUR
1000 ISK331.97300 MUR
2000 ISK663.94600 MUR
5000 ISK1659.86500 MUR
10000 ISK3319.73000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / İzlanda Kronu
1 MUR3.01229 ISK
5 MUR15.06145 ISK
10 MUR30.12290 ISK
20 MUR60.24580 ISK
50 MUR150.61450 ISK
100 MUR301.22900 ISK
250 MUR753.07250 ISK
500 MUR1506.14500 ISK
1000 MUR3012.29000 ISK
2000 MUR6024.58000 ISK
5000 MUR15061.45000 ISK
10000 MUR30122.90000 ISK