bin Mauritius rupisinden İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile MUR → ISK çevirin

1.000 mur
3.031,11 isk

1,000 MUR = 3,031 ISK

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,8030,941,54718,8621,3771,36283,609
1 GBP1,24511,171,92723,4831,7151,695104,094
1 EUR1,0640,85511,64720,0711,4661,44988,969
1 AUD0,6460,5190,607112,190,890,8854,033

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Mauritius rupisinden İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

MUR → GBP

MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / İzlanda Kronu
1 MUR3,03111 ISK
5 MUR15,15555 ISK
10 MUR30,31110 ISK
20 MUR60,62220 ISK
50 MUR151,55550 ISK
100 MUR303,11100 ISK
250 MUR757,77750 ISK
500 MUR1.515,55500 ISK
1000 MUR3.031,11000 ISK
2000 MUR6.062,22000 ISK
5000 MUR15.155,55000 ISK
10000 MUR30.311,10000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Mauritius Rupisi
1 ISK0,32991 MUR
5 ISK1,64956 MUR
10 ISK3,29912 MUR
20 ISK6,59824 MUR
50 ISK16,49560 MUR
100 ISK32,99120 MUR
250 ISK82,47800 MUR
500 ISK164,95600 MUR
1000 ISK329,91200 MUR
2000 ISK659,82400 MUR
5000 ISK1.649,56000 MUR
10000 ISK3.299,12000 MUR