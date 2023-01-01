كرونة آيسلندية إلى تالا ساموي

تحويل ISK إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
19.83 wst

1.00000 ISK = 0.01983 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 15:38 UTC
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ISK إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 WST
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0660588.62551.437891.660260.962918.3025
1GBP1.15311.2292102.1891.657941.914341.1102321.1035
1USD0.938050.813537183.13451.34881.557390.9032517.1685
1INR0.01128340.00978580.012028710.01622430.01873340.01086490.206515

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / Samoan Tala
1 ISK0.01983 WST
5 ISK0.09915 WST
10 ISK0.19829 WST
20 ISK0.39658 WST
50 ISK0.99145 WST
100 ISK1.98291 WST
250 ISK4.95728 WST
500 ISK9.91455 WST
1000 ISK19.82910 WST
2000 ISK39.65820 WST
5000 ISK99.14550 WST
10000 ISK198.29100 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / Icelandic Króna
1 WST50.43100 ISK
5 WST252.15500 ISK
10 WST504.31000 ISK
20 WST1008.62000 ISK
50 WST2521.55000 ISK
100 WST5043.10000 ISK
250 WST12607.75000 ISK
500 WST25215.50000 ISK
1000 WST50431.00000 ISK
2000 WST100862.00000 ISK
5000 WST252155.00000 ISK
10000 WST504310.00000 ISK