1 كرونة آيسلندية إلى تالا ساموي

تحويل ISK إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

١ isk
٠٫٠٢ wst

1.00000 ISK = 0.01949 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 WST
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1USD10.94391.372251.37161.583780.8220641.7155618.9836
1EUR1.059411.453761.453071.677860.87091.8174620.1112
1SGD0.728730.68787110.9995261.154150.5990631.2501813.8339
1CAD0.7290760.6881971.0004711.15470.5993471.2507713.8405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا أيسلندية

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ISK إلى CAD

ISK إلى AUD

ISK إلى GBP

ISK إلى NZD

ISK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Icelandic Króna / Samoan Tala
1 ISK0.01949 WST
5 ISK0.09745 WST
10 ISK0.19491 WST
20 ISK0.38982 WST
50 ISK0.97454 WST
100 ISK1.94909 WST
250 ISK4.87272 WST
500 ISK9.74545 WST
1000 ISK19.49090 WST
2000 ISK38.98180 WST
5000 ISK97.45450 WST
10000 ISK194.90900 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / Icelandic Króna
1 WST51.30610 ISK
5 WST256.53050 ISK
10 WST513.06100 ISK
20 WST1026.12200 ISK
50 WST2565.30500 ISK
100 WST5130.61000 ISK
250 WST12826.52500 ISK
500 WST25653.05000 ISK
1000 WST51306.10000 ISK
2000 WST102612.20000 ISK
5000 WST256530.50000 ISK
10000 WST513061.00000 ISK