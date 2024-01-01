İzlanda kronundan Samoa talasına

Reel döviz kuru ile ISK → WST çevirin

1.000 isk
19,77 wst

1.00000 ISK = 0.01977 WST

07:10 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10.931651.347451.354351.540480.7962421.6437919.0275
1 EUR1.0733511.446291.453691.653470.8546351.7643620.4232
1 SGD0.7421430.69142611.005121.143250.5909251.2199314.1211
1 CAD0.7383620.6879040.99490511.137430.5879141.2137114.0492

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İzlanda kronundan Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

ISK → EUR

ISK → SGD

ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Samoa Talası
1 ISK0.01977 WST
5 ISK0.09884 WST
10 ISK0.19767 WST
20 ISK0.39535 WST
50 ISK0.98837 WST
100 ISK1.97674 WST
250 ISK4.94185 WST
500 ISK9.88370 WST
1000 ISK19.76740 WST
2000 ISK39.53480 WST
5000 ISK98.83700 WST
10000 ISK197.67400 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / İzlanda Kronu
1 WST50.58830 ISK
5 WST252.94150 ISK
10 WST505.88300 ISK
20 WST1011.76600 ISK
50 WST2529.41500 ISK
100 WST5058.83000 ISK
250 WST12647.07500 ISK
500 WST25294.15000 ISK
1000 WST50588.30000 ISK
2000 WST101176.60000 ISK
5000 WST252941.50000 ISK
10000 WST505883.00000 ISK