1 Samoa talasından İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile WST → ISK çevirin

1,000WS$ WST = 49,83kr ISK

04:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → ISK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ISK
1 WST → ISKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek51,234351,5713
Düşük49,398949,3989
Ortalama50,534150,5930
Değişim-0.87%-0.71%
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1 WST → ISK istatistikleri

WST → ISK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 51,2343, en düşük 49,3989 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 50,5341 oldu. WST → ISK kurundaki değişiklik -0.87 değerindeydi.

WST → ISK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 51,5713, en düşük 49,3989 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 50,5930 oldu. WST → ISK kurundaki değişiklik -0.71 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - ISK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53717,9531,4020,78984,4111,339
1 EUR1,05911,62719,0061,4840,83589,3621,418
1 AUD0,6510,615111,6840,9130,51354,9350,871
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,7020,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / İzlanda Kronu
1 WST49,82740 ISK
5 WST249,13700 ISK
10 WST498,27400 ISK
20 WST996,54800 ISK
50 WST2.491,37000 ISK
100 WST4.982,74000 ISK
250 WST12.456,85000 ISK
500 WST24.913,70000 ISK
1000 WST49.827,40000 ISK
2000 WST99.654,80000 ISK
5000 WST249.137,00000 ISK
10000 WST498.274,00000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Samoa Talası
1 ISK0,02007 WST
5 ISK0,10035 WST
10 ISK0,20069 WST
20 ISK0,40139 WST
50 ISK1,00347 WST
100 ISK2,00693 WST
250 ISK5,01733 WST
500 ISK10,03465 WST
1000 ISK20,06930 WST
2000 ISK40,13860 WST
5000 ISK100,34650 WST
10000 ISK200,69300 WST