كرونة آيسلندية إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل ISK إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٢٨٫٠٠ ils

1.00000 ISK = 0.02800 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 15:30 UTC
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50+ currencies in one account

ISK إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866851.066288.6381.437931.660230.9624518.3
1GBP1.153611.2297102.231.658431.914821.1102821.1063
1USD0.93790.813206183.13451.348651.557150.902917.1638
1INR0.01128180.009781820.012028710.01622250.01873050.01086070.206458

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / Israeli New Sheqel
1 ISK0.02800 ILS
5 ISK0.14000 ILS
10 ISK0.28000 ILS
20 ISK0.55999 ILS
50 ISK1.39999 ILS
100 ISK2.79997 ILS
250 ISK6.99992 ILS
500 ISK13.99985 ILS
1000 ISK27.99970 ILS
2000 ISK55.99940 ILS
5000 ISK139.99850 ILS
10000 ISK279.99700 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Icelandic Króna
1 ILS35.71470 ISK
5 ILS178.57350 ISK
10 ILS357.14700 ISK
20 ILS714.29400 ISK
50 ILS1785.73500 ISK
100 ILS3571.47000 ISK
250 ILS8928.67500 ISK
500 ILS17857.35000 ISK
1000 ILS35714.70000 ISK
2000 ILS71429.40000 ISK
5000 ILS178573.50000 ISK
10000 ILS357147.00000 ISK