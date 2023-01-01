Исландские кроны в новые израильские шекели

Сконвертируйте ISK в ILS по реальному обменному курсу

1 000 isk
28,42 ils

1.00000 ISK = 0.02842 ILS

Среднерыночный курс в 17:30 UTC
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График изменения обменного курса ISK к ILS

1 мин. назад 1 ISK → 0 ILS
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85961.073388.94741.454641.670640.956718.499
1GBP1.1633311.24865103.4791.69231.943581.1129621.5212
1USD0.93170.800865182.87281.35531.556540.891417.2356
1INR0.01124260.009663790.012066710.0163540.01878230.01075620.207977

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Исландская крона / Израильский новый шекель
1 ISK0.02842 ILS
5 ISK0.14212 ILS
10 ISK0.28424 ILS
20 ISK0.56849 ILS
50 ISK1.42122 ILS
100 ISK2.84244 ILS
250 ISK7.10610 ILS
500 ISK14.21220 ILS
1000 ISK28.42440 ILS
2000 ISK56.84880 ILS
5000 ISK142.12200 ILS
10000 ISK284.24400 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Исландская крона
1 ILS35.18100 ISK
5 ILS175.90500 ISK
10 ILS351.81000 ISK
20 ILS703.62000 ISK
50 ILS1759.05000 ISK
100 ILS3518.10000 ISK
250 ILS8795.25000 ISK
500 ILS17590.50000 ISK
1000 ILS35181.00000 ISK
2000 ILS70362.00000 ISK
5000 ILS175905.00000 ISK
10000 ILS351810.00000 ISK