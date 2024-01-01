20 исландских крон в новые израильские шекели

Сконвертируйте ISK в ILS по реальному обменному курсу

20 isk
0,53 ils

kr1,000 ISK = ₪0,02650 ILS

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 ISK в ILSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02720,0272
Низкий0,02630,0263
В среднем0,02680,0268
Изменить-0.85%-0.65%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 ISK к ILS

За последние 30 дней максимальный курс ISK к ILS составил 0,0272, а минимальный — 0,0263. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0268. Изменение курса ISK к ILS в процентном соотношении составило -0.85.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к ILS составил 0,0272, а минимальный — 0,0263. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0268. Изменение курса ISK к ILS в процентном соотношении составило -0.65.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из исландских крон в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Израильский новый шекель
1 ISK0,02650 ILS
5 ISK0,13249 ILS
10 ISK0,26498 ILS
20 ISK0,52995 ILS
50 ISK1,32488 ILS
100 ISK2,64975 ILS
250 ISK6,62438 ILS
500 ISK13,24875 ILS
1000 ISK26,49750 ILS
2000 ISK52,99500 ILS
5000 ISK132,48750 ILS
10000 ISK264,97500 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Исландская крона
1 ILS37,73940 ISK
5 ILS188,69700 ISK
10 ILS377,39400 ISK
20 ILS754,78800 ISK
50 ILS1 886,97000 ISK
100 ILS3 773,94000 ISK
250 ILS9 434,85000 ISK
500 ILS18 869,70000 ISK
1000 ILS37 739,40000 ISK
2000 ILS75 478,80000 ISK
5000 ILS188 697,00000 ISK
10000 ILS377 394,00000 ISK