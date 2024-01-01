250 исландских крон в новые израильские шекели
Сконвертируйте ISK в ILS по реальному обменному курсу
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|1 ISK в ILS
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0272
|0,0272
|Низкий
|0,0263
|0,0263
|В среднем
|0,0268
|0,0268
|Изменить
|-0.85%
|-0.65%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ISK к ILS
За последние 30 дней максимальный курс ISK к ILS составил 0,0272, а минимальный — 0,0263. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0268. Изменение курса ISK к ILS в процентном соотношении составило -0.85.
За последние 90 дней максимальный курс ISK к ILS составил 0,0272, а минимальный — 0,0263. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0268. Изменение курса ISK к ILS в процентном соотношении составило -0.65.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из исландских крон в новые израильские шекели
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
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- Индийская рупия
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- Китайский юань RMB
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- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Израильский новый шекель / Исландская крона
|1 ILS
|37,73940 ISK
|5 ILS
|188,69700 ISK
|10 ILS
|377,39400 ISK
|20 ILS
|754,78800 ISK
|50 ILS
|1 886,97000 ISK
|100 ILS
|3 773,94000 ISK
|250 ILS
|9 434,85000 ISK
|500 ILS
|18 869,70000 ISK
|1000 ILS
|37 739,40000 ISK
|2000 ILS
|75 478,80000 ISK
|5000 ILS
|188 697,00000 ISK
|10000 ILS
|377 394,00000 ISK