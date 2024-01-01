5 израильских новых шекелей в исландские кроны

Сконвертируйте ILS в ISK по реальному обменному курсу

5 ils
188,30 isk

₪1,000 ILS = kr37,66 ISK

Среднерыночный курс в 14:55
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1 ILS в ISKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий38,060238,0602
Низкий36,735636,7356
В среднем37,336137,3726
Изменить0.63%0.44%
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Соотношение 1 ILS к ISK

За последние 30 дней максимальный курс ILS к ISK составил 38,0602, а минимальный — 36,7356. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 37,3361. Изменение курса ILS к ISK в процентном соотношении составило 0.63.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к ISK составил 38,0602, а минимальный — 36,7356. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 37,3726. Изменение курса ILS к ISK в процентном соотношении составило 0.44.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,161,4951,6270,96819,514
1 GBP1,18611,292108,131,7731,9291,14823,146
1 USD0,9180,774183,7211,3731,4940,88917,921
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в исландские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и ISK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в ISK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Исландская крона
1 ILS37,66080 ISK
5 ILS188,30400 ISK
10 ILS376,60800 ISK
20 ILS753,21600 ISK
50 ILS1 883,04000 ISK
100 ILS3 766,08000 ISK
250 ILS9 415,20000 ISK
500 ILS18 830,40000 ISK
1000 ILS37 660,80000 ISK
2000 ILS75 321,60000 ISK
5000 ILS188 304,00000 ISK
10000 ILS376 608,00000 ISK
Обменные курсы Исландская крона / Израильский новый шекель
1 ISK0,02655 ILS
5 ISK0,13276 ILS
10 ISK0,26553 ILS
20 ISK0,53106 ILS
50 ISK1,32764 ILS
100 ISK2,65528 ILS
250 ISK6,63820 ILS
500 ISK13,27640 ILS
1000 ISK26,55280 ILS
2000 ISK53,10560 ILS
5000 ISK132,76400 ILS
10000 ISK265,52800 ILS