История обменного курса израильский новый шекель–исландские кроны

Обменный курс израильский новый шекель/исландские кроны сейчас составляет 37,661, отражая изменение в размере -0.081% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.236% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/исландские кроны колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 38,122, и минимумом, равным 37,396, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.960% увеличение стоимости.