سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الكرونة الأيسلندية

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الكرونة الأيسلندية حاليًا 40.8999 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.455% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.004% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الكرونة الأيسلندية بين أعلى مستوى 41.6921 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 40.8999 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.330%.