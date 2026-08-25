سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة حاليًا 0.024644 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.143% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.190% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة بين أعلى مستوى 0.0248634 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 0.0243356 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.497%.