İzlanda kronundan Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile ISK → ILS çevirin

1.000 isk
26,31 ils

1.00000 ISK = 0.02631 ILS

07:02 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8545051.0729589.07111.453261.653110.94903518.3263
1 GBP1.1702711.25565104.2381.700721.93461.1106321.4469
1 USD0.9320.7964183.01511.354451.540710.8845517.0803
1 INR0.0112270.009593440.01204610.01631570.01855940.01065530.205749

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İzlanda kronundan Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

ISK → EUR

ISK → SGD

ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Yeni İsrail Şekeli
1 ISK0.02631 ILS
5 ISK0.13154 ILS
10 ISK0.26308 ILS
20 ISK0.52616 ILS
50 ISK1.31541 ILS
100 ISK2.63082 ILS
250 ISK6.57705 ILS
500 ISK13.15410 ILS
1000 ISK26.30820 ILS
2000 ISK52.61640 ILS
5000 ISK131.54100 ILS
10000 ISK263.08200 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / İzlanda Kronu
1 ILS38.01100 ISK
5 ILS190.05500 ISK
10 ILS380.11000 ISK
20 ILS760.22000 ISK
50 ILS1900.55000 ISK
100 ILS3801.10000 ISK
250 ILS9502.75000 ISK
500 ILS19005.50000 ISK
1000 ILS38011.00000 ISK
2000 ILS76022.00000 ISK
5000 ILS190055.00000 ISK
10000 ILS380110.00000 ISK