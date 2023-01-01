كرونة آيسلندية إلى شلن تنزاني

تحويل ISK إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
١٨٬٣٨٣٫٣٠ tzs

1.00000 ISK = 18.38330 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 15:37 UTC
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ISK إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066388.64631.438171.660260.9629518.2971
1GBP1.15311.2294102.2061.658151.914211.1102821.0958
1USD0.937850.813405183.13451.348751.557030.90317.1594
1INR0.01128080.00978420.012028710.01622370.0187290.01086190.206405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / الشلن التنزاني
1 ISK18.38330 TZS
5 ISK91.91650 TZS
10 ISK183.83300 TZS
20 ISK367.66600 TZS
50 ISK919.16500 TZS
100 ISK1838.33000 TZS
250 ISK4595.82500 TZS
500 ISK9191.65000 TZS
1000 ISK18383.30000 TZS
2000 ISK36766.60000 TZS
5000 ISK91916.50000 TZS
10000 ISK183833.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Icelandic Króna
1 TZS0.05440 ISK
5 TZS0.27199 ISK
10 TZS0.54397 ISK
20 TZS1.08794 ISK
50 TZS2.71986 ISK
100 TZS5.43972 ISK
250 TZS13.59930 ISK
500 TZS27.19860 ISK
1000 TZS54.39720 ISK
2000 TZS108.79440 ISK
5000 TZS271.98600 ISK
10000 TZS543.97200 ISK