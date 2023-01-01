50 كرونة آيسلندية إلى شلن تنزاني

تحويل ISK إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ isk
٩٠١٫٨٢ tzs

1.00000 ISK = 18.03630 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1USD10.94391.372251.37161.583780.8220641.7155618.9836
1EUR1.059411.453761.453071.677860.87091.8174620.1112
1SGD0.728730.68787110.9995261.154150.5990631.2501813.8339
1CAD0.7290760.6881971.0004711.15470.5993471.2507713.8405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / الشلن التنزاني
1 ISK18.03630 TZS
5 ISK90.18150 TZS
10 ISK180.36300 TZS
20 ISK360.72600 TZS
50 ISK901.81500 TZS
100 ISK1803.63000 TZS
250 ISK4509.07500 TZS
500 ISK9018.15000 TZS
1000 ISK18036.30000 TZS
2000 ISK36072.60000 TZS
5000 ISK90181.50000 TZS
10000 ISK180363.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Icelandic Króna
1 TZS0.05544 ISK
5 TZS0.27722 ISK
10 TZS0.55444 ISK
20 TZS1.10888 ISK
50 TZS2.77219 ISK
100 TZS5.54438 ISK
250 TZS13.86095 ISK
500 TZS27.72190 ISK
1000 TZS55.44380 ISK
2000 TZS110.88760 ISK
5000 TZS277.21900 ISK
10000 TZS554.43800 ISK