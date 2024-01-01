1 شلن تنزاني إلى كرونة آيسلندية

تحويل TZS إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

1 tzs
0.05 isk

1.000 TZS = 0.05327 ISK

Mid-market exchange rate at 22:31
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥١٨١٫٤٧٤١٫٦٥٤٠٫٩٥٩١٨٫٣٥٩
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٨١٠٥٫٩٨١١٫٧٢٦١٫٩٣٦١٫١٢٢٢١٫٤٩٦
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٢٧١٫٣٤٩١٫٥١٣٠٫٨٧٧١٦٫٧٩٩
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / Icelandic Króna
1 TZS٠٫٠٥٣٢٧ ISK
5 TZS٠٫٢٦٦٣٧ ISK
10 TZS٠٫٥٣٢٧٣ ISK
20 TZS١٫٠٦٥٤٧ ISK
50 TZS٢٫٦٦٣٦٧ ISK
100 TZS٥٫٣٢٧٣٣ ISK
250 TZS١٣٫٣١٨٣٣ ISK
500 TZS٢٦٫٦٣٦٦٥ ISK
1000 TZS٥٣٫٢٧٣٣٠ ISK
2000 TZS١٠٦٫٥٤٦٦٠ ISK
5000 TZS٢٦٦٫٣٦٦٥٠ ISK
10000 TZS٥٣٢٫٧٣٣٠٠ ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / الشلن التنزاني
1 ISK١٨٫٧٧١١٠ TZS
5 ISK٩٣٫٨٥٥٥٠ TZS
10 ISK١٨٧٫٧١١٠٠ TZS
20 ISK٣٧٥٫٤٢٢٠٠ TZS
50 ISK٩٣٨٫٥٥٥٠٠ TZS
100 ISK١٬٨٧٧٫١١٠٠٠ TZS
250 ISK٤٬٦٩٢٫٧٧٥٠٠ TZS
500 ISK٩٬٣٨٥٫٥٥٠٠٠ TZS
1000 ISK١٨٬٧٧١٫١٠٠٠٠ TZS
2000 ISK٣٧٬٥٤٢٫٢٠٠٠٠ TZS
5000 ISK٩٣٬٨٥٥٫٥٠٠٠٠ TZS
10000 ISK١٨٧٬٧١١٫٠٠٠٠٠ TZS