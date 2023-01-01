كرونة آيسلندية إلى هريفنا أوكرانية

تحويل ISK إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
268.30 uah

1.00000 ISK = 0.26830 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 15:38 UTC
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ISK إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0660588.62551.437891.660260.962918.3025
1GBP1.15311.2292102.1891.657941.914341.1102321.1035
1USD0.938050.813537183.13451.34881.557390.9032517.1685
1INR0.01128340.00978580.012028710.01622430.01873340.01086490.206515

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / هريفنيا الأوكرانية
1 ISK0.26830 UAH
5 ISK1.34147 UAH
10 ISK2.68295 UAH
20 ISK5.36590 UAH
50 ISK13.41475 UAH
100 ISK26.82950 UAH
250 ISK67.07375 UAH
500 ISK134.14750 UAH
1000 ISK268.29500 UAH
2000 ISK536.59000 UAH
5000 ISK1341.47500 UAH
10000 ISK2682.95000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Icelandic Króna
1 UAH3.72724 ISK
5 UAH18.63620 ISK
10 UAH37.27240 ISK
20 UAH74.54480 ISK
50 UAH186.36200 ISK
100 UAH372.72400 ISK
250 UAH931.81000 ISK
500 UAH1863.62000 ISK
1000 UAH3727.24000 ISK
2000 UAH7454.48000 ISK
5000 UAH18636.20000 ISK
10000 UAH37272.40000 ISK