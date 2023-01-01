5 كرونة آيسلندية إلى هريفنا أوكرانية

تحويل ISK إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

٥ isk
١٫٣٢ uah

1.00000 ISK = 0.26359 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59
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ISK إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / هريفنيا الأوكرانية
1 ISK0.26359 UAH
5 ISK1.31793 UAH
10 ISK2.63585 UAH
20 ISK5.27170 UAH
50 ISK13.17925 UAH
100 ISK26.35850 UAH
250 ISK65.89625 UAH
500 ISK131.79250 UAH
1000 ISK263.58500 UAH
2000 ISK527.17000 UAH
5000 ISK1317.92500 UAH
10000 ISK2635.85000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Icelandic Króna
1 UAH3.79384 ISK
5 UAH18.96920 ISK
10 UAH37.93840 ISK
20 UAH75.87680 ISK
50 UAH189.69200 ISK
100 UAH379.38400 ISK
250 UAH948.46000 ISK
500 UAH1896.92000 ISK
1000 UAH3793.84000 ISK
2000 UAH7587.68000 ISK
5000 UAH18969.20000 ISK
10000 UAH37938.40000 ISK