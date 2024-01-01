İzlanda kronundan Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile ISK → UAH çevirin

1.000 isk
273,02 uah

1.00000 ISK = 0.27302 UAH

07:09 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8546451.0733589.10461.453691.653720.94894518.3336
1 GBP1.1700811.25585104.2551.700861.93491.1103421.4508
1 USD0.931650.796273183.01541.354351.540710.8841517.0807
1 INR0.01122280.009591880.01204610.01631440.01855940.01065040.205753

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İzlanda kronundan Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

ISK → EUR

ISK → SGD

ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Ukrayna Grivnası
1 ISK0.27302 UAH
5 ISK1.36512 UAH
10 ISK2.73023 UAH
20 ISK5.46046 UAH
50 ISK13.65115 UAH
100 ISK27.30230 UAH
250 ISK68.25575 UAH
500 ISK136.51150 UAH
1000 ISK273.02300 UAH
2000 ISK546.04600 UAH
5000 ISK1365.11500 UAH
10000 ISK2730.23000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / İzlanda Kronu
1 UAH3.66270 ISK
5 UAH18.31350 ISK
10 UAH36.62700 ISK
20 UAH73.25400 ISK
50 UAH183.13500 ISK
100 UAH366.27000 ISK
250 UAH915.67500 ISK
500 UAH1831.35000 ISK
1000 UAH3662.70000 ISK
2000 UAH7325.40000 ISK
5000 UAH18313.50000 ISK
10000 UAH36627.00000 ISK