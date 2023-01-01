كرونة آيسلندية إلى لاري جورجي

تحويل ISK إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
١٩٫٧٤ gel

1.00000 ISK = 0.01974 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 15:27 UTC
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ISK إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 GEL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.066388.64631.437431.659480.9625518.2966
1GBP1.1536711.2301102.2641.658241.91441.1104621.1073
1USD0.93780.812942183.13451.348051.55630.902717.159
1INR0.01128080.009778640.012028710.01621530.01872030.01085830.2064

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / لاري جورجي
1 ISK0.01974 GEL
5 ISK0.09870 GEL
10 ISK0.19740 GEL
20 ISK0.39481 GEL
50 ISK0.98702 GEL
100 ISK1.97404 GEL
250 ISK4.93510 GEL
500 ISK9.87020 GEL
1000 ISK19.74040 GEL
2000 ISK39.48080 GEL
5000 ISK98.70200 GEL
10000 ISK197.40400 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / Icelandic Króna
1 GEL50.65760 ISK
5 GEL253.28800 ISK
10 GEL506.57600 ISK
20 GEL1013.15200 ISK
50 GEL2532.88000 ISK
100 GEL5065.76000 ISK
250 GEL12664.40000 ISK
500 GEL25328.80000 ISK
1000 GEL50657.60000 ISK
2000 GEL101315.20000 ISK
5000 GEL253288.00000 ISK
10000 GEL506576.00000 ISK